Informații despre Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) $GREMLINAI is more than just another memecoin – it's a revolutionary Chaos-as-a-Service (CaaS) platform designed to help developers stress-test their Solana dApps through controlled chaos. By leveraging the AI-powered Glitch Gremlin, $GREMLINAI generates unpredictable scenarios and simulates real-world attacks, enabling developers to identify vulnerabilities, improve security, and build more resilient applications. The platform combines cutting-edge technology with a gamified approach to stress-testing, making it an essential tool for blockchain developers and a unique addition to the Solana ecosystem. Pagină de internet oficială: https://glitchgremlin.ai/ Carte albă: https://ggai.gitbook.io/ggai-docs

Tokenomie și analiză de preț pentru Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Glitch Gremlin AI (GREMLINAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 18.50K $ 18.50K $ 18.50K Ofertă totală: $ 984.54M $ 984.54M $ 984.54M Ofertă aflată în circulație: $ 984.54M $ 984.54M $ 984.54M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 18.50K $ 18.50K $ 18.50K Maxim dintotdeauna: $ 0.00326115 $ 0.00326115 $ 0.00326115 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Glitch Gremlin AI (GREMLINAI)

Tokenomie pentru Glitch Gremlin AI (GREMLINAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GREMLINAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GREMLINAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GREMLINAI, explorează prețul în direct al tokenului GREMLINAI!

