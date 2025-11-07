Informații privind prețul pentru Glif Staked ICNT (STICNT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.446536$ 0.446536 $ 0.446536 Cel mai mic preț $ 0.264716$ 0.264716 $ 0.264716 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru Glif Staked ICNT (STICNT) este $0.303561. În ultimele 24 de ore, tokenul STICNT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru STICNT este $ 0.446536, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.264716.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, STICNT s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Glif Staked ICNT (STICNT)

Capitalizare de piață $ 407.01K$ 407.01K $ 407.01K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 386.49K$ 386.49K $ 386.49K Ofertă află în circulație 1.27M 1.27M 1.27M Ofertă totală 1,273,176.515258607 1,273,176.515258607 1,273,176.515258607

Capitalizarea de piață actuală pentru Glif Staked ICNT este $ 407.01K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru STICNT este 1.27M, cu o ofertă totală de 1273176.515258607. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 386.49K.