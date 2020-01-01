Tokenomie pentru girl economy ai (GIRLE)

Descoperă informații cheie despre girl economy ai (GIRLE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.
Informații despre girl economy ai (GIRLE)

girl economy AI is the fund of funds for fertility science on Solana. Created by AthenaDAO contributors, a leading DeSci DAO that launched from BIO Protocol’s first cohort, to address the reproducibility crisis in research. girl economy AI gamifies scientific research by using AI agents that give community and contributors access to information to decide which experiments they believe are replicable. Experiments are planned and exposure to the outcomes of the experiment associated tokens is managed via the $GIRLE token on daos.fun.

Pagină de internet oficială:
https://girleconomy.ai/

Tokenomie și analiză de preț pentru girl economy ai (GIRLE)

Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru girl economy ai (GIRLE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.

Capitalizare de piață:
$ 23.11K
Ofertă totală:
$ 1.10B
Ofertă aflată în circulație:
$ 1.10B
FDV (Fully Diluted Valuation):
$ 23.11K
Maxim dintotdeauna:
$ 0
Minim dintotdeauna:
$ 0
Preț curent:
$ 0
Tokenomie pentru girl economy ai (GIRLE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare

Înțelegerea tokenomiei pentru girl economy ai (GIRLE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.

Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:

Ofertă totală:

Numărul maxim de tokenuri GIRLE care au fost sau vor fi create vreodată.

Ofertă aflată în circulație:

Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.

Ofertă maximă:

Limita maximă a numărului total de tokenuri GIRLE care pot exista.

FDV (Fully Diluted Valuation):

Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.

Rata inflației:

Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.

De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?

Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.

Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.

Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.

FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Acum că ați înțeles tokenomia pentru GIRLE, explorează prețul în direct al tokenului GIRLE!

Predicție de preț pentru GIRLE

Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GIRLE? Pagina noastră de predicție de preț pentru GIRLE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

Declinarea responsabilității

Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.