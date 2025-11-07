Informații privind prețul pentru Ging Gong Kaew (GGK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00224676$ 0.00224676 $ 0.00224676 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.57% Modificare de preț (1 zi) -2.51% Modificare de preț (7 zile) +126.24% Modificare de preț (7 zile) +126.24%

Prețul în timp real pentru Ging Gong Kaew (GGK) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul GGK a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GGK este $ 0.00224676, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GGK s-a modificat cu -0.57% în decursul ultimei ore, cu -2.51% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +126.24% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Ging Gong Kaew (GGK)

Capitalizare de piață $ 184.07K$ 184.07K $ 184.07K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 184.07K$ 184.07K $ 184.07K Ofertă află în circulație 999.84M 999.84M 999.84M Ofertă totală 999,838,682.868845 999,838,682.868845 999,838,682.868845

Capitalizarea de piață actuală pentru Ging Gong Kaew este $ 184.07K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GGK este 999.84M, cu o ofertă totală de 999838682.868845. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 184.07K.