Informații despre GIGAICHAD ($GIGAI) GIGAI is the prototype for the next generation of 3D AI Agents. Our goal is to inspire other devs to go beyond text, and bring their agents to life. We don't want to create another AI launchpad, we want to focus only on the 3D video generation aspect, and allow other agents to use the tech we are building for GIGAI. By the end of 2025, we think more than 50% of agents on Solana will have a 3D avatars, and our goal at MOD3LS is to facilitate that upgrade. Pagină de internet oficială: https://gigai.mod3ls.com/ Cumpără $GIGAI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru GIGAICHAD ($GIGAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru GIGAICHAD ($GIGAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 72.02K $ 72.02K $ 72.02K Ofertă totală: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M Ofertă aflată în circulație: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 72.02K $ 72.02K $ 72.02K Maxim dintotdeauna: $ 0.00179465 $ 0.00179465 $ 0.00179465 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului GIGAICHAD ($GIGAI)

Tokenomie pentru GIGAICHAD ($GIGAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru GIGAICHAD ($GIGAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $GIGAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $GIGAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $GIGAI, explorează prețul în direct al tokenului $GIGAI!

