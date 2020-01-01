Tokenomie pentru Gigadad (GIGADAD) Descoperă informații cheie despre Gigadad (GIGADAD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Gigadad (GIGADAD) GigaDad is what happens when testosterone meets tech. He's GigaChad's father, mentor. Raised on steak, forged in bull runs, and powered by pure degeneracy, GigaDad doesn't trade—he dominates. He once rugged a rug pull just to prove a point. He grills with one hand, snipes shitcoins with the other, and still has time to remind you he's disappointed in your portfolio. GigaDad isn't here to play nice—he's here to meme hard, stack harder, and leave a trail of liquidated shorts behind him. Pagină de internet oficială: https://gigadad.net

Tokenomie și analiză de preț pentru Gigadad (GIGADAD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Gigadad (GIGADAD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.93K $ 10.93K $ 10.93K Ofertă totală: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M Ofertă aflată în circulație: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.93K $ 10.93K $ 10.93K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Gigadad (GIGADAD)

Tokenomie pentru Gigadad (GIGADAD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Gigadad (GIGADAD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GIGADAD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GIGADAD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GIGADAD, explorează prețul în direct al tokenului GIGADAD!

