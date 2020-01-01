Explorează tokenomia pentru Gigabrain by virtuals (BRAIN) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului BRAIN, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Gigabrain by virtuals (BRAIN) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului BRAIN, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre Gigabrain by virtuals (BRAIN) Our vision for building the ultimate intelligence platform for degens. Here's what we're working on to give you that institutional-grade edge. After 6 months of building in stealth, I am excited to announce that $BRAIN is live on @virtuals_io We built an institutional-grade trading terminal powered by AI, but made it for crypto natives who understand what real alpha means. Our results speak for themselves: $8k → $94k in Q4 2024 testing. But more importantly: caught every major move early. Zero VC backing. Built what traders actually need - because we're traders ourselves. The Gigabrain Terminal combines: • Real-time market intelligence • Advanced on-chain analytics • Protocol-specific signals • Sentiment analysis that matters Pagină de internet oficială: https://gigabrain.gg/ Carte albă: https://gigabrain.gg/token Tokenomie și analiză de preț pentru Gigabrain by virtuals (BRAIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Gigabrain by virtuals (BRAIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.92M $ 2.92M $ 2.92M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.92M $ 2.92M $ 2.92M Maxim dintotdeauna: $ 0.01611427 $ 0.01611427 $ 0.01611427 Minim dintotdeauna: $ 0.00115011 $ 0.00115011 $ 0.00115011 Preț curent: $ 0.00292042 $ 0.00292042 $ 0.00292042 Află mai mult despre prețul tokenului Gigabrain by virtuals (BRAIN) Tokenomie pentru Gigabrain by virtuals (BRAIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Gigabrain by virtuals (BRAIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BRAIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BRAIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BRAIN, explorează prețul în direct al tokenului BRAIN! Predicție de preț pentru BRAIN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BRAIN? Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.