Informații despre Giga Stacy (STACY) Giga Stacy is a memecoin deployed on the Solana blockchain. STACY is a community run project that is focused on celebrating women and self-improvement. Using both the power of memes and community, STACY aims to advocate for women's issues and create an environment that encourages more women to explore and enter the world of crypto. Giga Stacy is a purely volunteer-based project, and as such, it has no formal team or roadmap. Pagină de internet oficială: https://gigastacycto.com

Tokenomie și analiză de preț pentru Giga Stacy (STACY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Giga Stacy (STACY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 48.19K $ 48.19K $ 48.19K Ofertă totală: $ 998.99M $ 998.99M $ 998.99M Ofertă aflată în circulație: $ 998.99M $ 998.99M $ 998.99M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 48.19K $ 48.19K $ 48.19K Maxim dintotdeauna: $ 0.00192995 $ 0.00192995 $ 0.00192995 Minim dintotdeauna: $ 0.00002246 $ 0.00002246 $ 0.00002246 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Giga Stacy (STACY)

Tokenomie pentru Giga Stacy (STACY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Giga Stacy (STACY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri STACY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri STACY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru STACY, explorează prețul în direct al tokenului STACY!

