Informații privind prețul pentru Gifts Strategy (GIFTSTR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00322897 $ 0.00322897 $ 0.00322897 Minim 24 h $ 0.00387135 $ 0.00387135 $ 0.00387135 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00322897$ 0.00322897 $ 0.00322897 Maxim 24 h $ 0.00387135$ 0.00387135 $ 0.00387135 Maxim dintotdeauna $ 0.00692033$ 0.00692033 $ 0.00692033 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.72% Modificare de preț (1 zi) +18.31% Modificare de preț (7 zile) +26.60% Modificare de preț (7 zile) +26.60%

Prețul în timp real pentru Gifts Strategy (GIFTSTR) este $0.00383653. În ultimele 24 de ore, tokenul GIFTSTR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00322897 și un maxim de $ 0.00387135, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GIFTSTR este $ 0.00692033, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GIFTSTR s-a modificat cu +1.72% în decursul ultimei ore, cu +18.31% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +26.60% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Gifts Strategy (GIFTSTR)

Capitalizare de piață $ 351.55K$ 351.55K $ 351.55K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 369.32K$ 369.32K $ 369.32K Ofertă află în circulație 91.96M 91.96M 91.96M Ofertă totală 96,613,869.0 96,613,869.0 96,613,869.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Gifts Strategy este $ 351.55K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GIFTSTR este 91.96M, cu o ofertă totală de 96613869.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 369.32K.