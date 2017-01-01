Tokenomie pentru Gifto (GFT) Descoperă informații cheie despre Gifto (GFT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Gifto (GFT) Gifto as a network protocol, is a brainchild of Andy Tian, the co-founder and CEO of Asia Innovations Group (AIG). The team at AIG comprises of crypto-technology and blockchain enthusiasts. Andy saw potential in designing a decentralized network powered by the Ethereum blockchain to fix the current broken content monetization model with a better model. Most people introduced to the global content industry will identify the following problems with the current model: The Gifto network was launched in December 2017 and has been tested along with AIG's flagship product, Uplive. Uplive is a live streaming mobile application with over 20 million users. An official Gifto report in February 2018, stated that Gifto featured in the top 10 traded cryptocurrencies by volume. The universal blockchain-based virtual gifting protocol has not only bridged the gap between content creators and the audience but has also introduced a way to acknowledge and reward the content creators. Besides monetizing decentralized content, it has revamped the modern creator-audience relationship. It has already received support from a number of large institutional investors including KPCB and Wicklow Capital. This can only be seen a positive for Gifto as it proves that the idea has been scrutinized and accepted by a fairly large number of people. Pagină de internet oficială: https://gifto.io/ Carte albă: https://gifto.io/GIFTO_Whitepaper_V1.3_20171122.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Gifto (GFT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Gifto (GFT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 312.30K $ 312.30K $ 312.30K Ofertă totală: $ 2.24B $ 2.24B $ 2.24B Ofertă aflată în circulație: $ 2.24B $ 2.24B $ 2.24B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 312.30K $ 312.30K $ 312.30K Maxim dintotdeauna: $ 0.964192 $ 0.964192 $ 0.964192 Minim dintotdeauna: $ 0.0000531 $ 0.0000531 $ 0.0000531 Preț curent: $ 0.00013942 $ 0.00013942 $ 0.00013942 Află mai mult despre prețul tokenului Gifto (GFT)

Tokenomie pentru Gifto (GFT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Gifto (GFT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GFT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GFT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GFT, explorează prețul în direct al tokenului GFT!

