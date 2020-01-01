Tokenomie pentru Gia by DexFi (GIA) Descoperă informații cheie despre Gia by DexFi (GIA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Gia by DexFi (GIA) Gia is an advanced AI agent swarm builder that allows users to create, manage, and deploy collaborative or independent AI agents to automate tasks and streamline workflows. With a built-in marketplace, users will be able to purchase plugins to enhance their agents' capabilities or list their own creations for others to use. Additionally, Gia supports Decentralized AI (DeFAI) tasks and features an Investment DAO, enabling users to tap into decentralized resources and collaborate on collective investment decisions. Gia offers a comprehensive platform for building, optimizing, and scaling AI agents while participating in decentralized, community-driven initiatives. Pagină de internet oficială: https://dexfi.ai

Tokenomie și analiză de preț pentru Gia by DexFi (GIA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Gia by DexFi (GIA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 169.00K $ 169.00K $ 169.00K Ofertă totală: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ofertă aflată în circulație: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 169.00K $ 169.00K $ 169.00K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Gia by DexFi (GIA)

Tokenomie pentru Gia by DexFi (GIA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Gia by DexFi (GIA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GIA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GIA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GIA, explorează prețul în direct al tokenului GIA!

Predicție de preț pentru GIA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GIA? Pagina noastră de predicție de preț pentru GIA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GIA!

