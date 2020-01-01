Tokenomie pentru GHOG (GHOG) Descoperă informații cheie despre GHOG (GHOG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre GHOG (GHOG) GHOG is the governance and share token of Hand of God, an AI-enhanced DeFi protocol built on Sonic Chain. The project automates emission decisions every 6 hours based on real-time on-chain data such as peg price, liquidity depth, and bond activity. GHOG holders benefit from protocol emissions, fee revenue, and influence through future vote-escrow mechanics. VeGHOG will be the base asset of the Hand of God Ecosystem Pagină de internet oficială: https://www.handofgod.app/

Tokenomie și analiză de preț pentru GHOG (GHOG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru GHOG (GHOG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.22K $ 14.22K $ 14.22K Ofertă totală: $ 62.22K $ 62.22K $ 62.22K Ofertă aflată în circulație: $ 24.60K $ 24.60K $ 24.60K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 35.98K $ 35.98K $ 35.98K Maxim dintotdeauna: $ 52.76 $ 52.76 $ 52.76 Minim dintotdeauna: $ 0.544208 $ 0.544208 $ 0.544208 Preț curent: $ 0.578234 $ 0.578234 $ 0.578234 Află mai mult despre prețul tokenului GHOG (GHOG)

Tokenomie pentru GHOG (GHOG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru GHOG (GHOG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GHOG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GHOG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GHOG, explorează prețul în direct al tokenului GHOG!

