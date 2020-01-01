Tokenomie pentru ghibli michi (GMICHI) Descoperă informații cheie despre ghibli michi (GMICHI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ghibli michi (GMICHI) Ghibli Michi was born from a vision to create a cryptocurrency that combines cuteness with real utility. Our mascot, a lovable cat with big dreams, represents our community's spirit - playful, curious, and determined to make a positive impact in the crypto world. Unlike other meme coins, Ghibli Michi is built on strong fundamentals with a focus on community governance, transparency, and long-term growth. We believe in creating a safe environment for investors with zero tax and 100% burned liquidity. Pagină de internet oficială: https://ghiblmichi.xyz/ Cumpără GMICHI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ghibli michi (GMICHI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ghibli michi (GMICHI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.23K $ 7.23K $ 7.23K Ofertă totală: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M Ofertă aflată în circulație: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.23K $ 7.23K $ 7.23K Maxim dintotdeauna: $ 0.00018502 $ 0.00018502 $ 0.00018502 Minim dintotdeauna: $ 0.00000518 $ 0.00000518 $ 0.00000518 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului ghibli michi (GMICHI)

Tokenomie pentru ghibli michi (GMICHI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ghibli michi (GMICHI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GMICHI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GMICHI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GMICHI, explorează prețul în direct al tokenului GMICHI!

