Tokenomie pentru Ghibli Kapibala (KAPIBALA) Descoperă informații cheie despre Ghibli Kapibala (KAPIBALA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ghibli Kapibala (KAPIBALA) Meme token build with community. Before the chains, before the charts, there was only one thing hanging in the balance: Ballsack. A parody so bold it slaps — born from the sack of internet culture and dangling right where Bitcoin dropped the ball. We’re not chasing trends; we’re jiggling tradition. Ever wish life had a pause button? The Kapibala figured it out. Hang out where the steam rises, the snacks never run out, and everyone’s welcome to vibe. Bring your towel, leave the worries — we’re already halfway to the clouds. Meme token build with community. Before the chains, before the charts, there was only one thing hanging in the balance: Ballsack. A parody so bold it slaps — born from the sack of internet culture and dangling right where Bitcoin dropped the ball. We’re not chasing trends; we’re jiggling tradition. Ever wish life had a pause button? The Kapibala figured it out. Hang out where the steam rises, the snacks never run out, and everyone’s welcome to vibe. Bring your towel, leave the worries — we’re already halfway to the clouds. Pagină de internet oficială: https://ghibli-kapibala.fun/ Cumpără KAPIBALA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Ghibli Kapibala (KAPIBALA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ghibli Kapibala (KAPIBALA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.87K $ 10.87K $ 10.87K Ofertă totală: $ 999.24M $ 999.24M $ 999.24M Ofertă aflată în circulație: $ 999.24M $ 999.24M $ 999.24M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.87K $ 10.87K $ 10.87K Maxim dintotdeauna: $ 0.01480693 $ 0.01480693 $ 0.01480693 Minim dintotdeauna: $ 0.00000681 $ 0.00000681 $ 0.00000681 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Ghibli Kapibala (KAPIBALA)

Tokenomie pentru Ghibli Kapibala (KAPIBALA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ghibli Kapibala (KAPIBALA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KAPIBALA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KAPIBALA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KAPIBALA, explorează prețul în direct al tokenului KAPIBALA!

Predicție de preț pentru KAPIBALA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KAPIBALA? Pagina noastră de predicție de preț pentru KAPIBALA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KAPIBALA!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!