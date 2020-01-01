Tokenomie pentru ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) Descoperă informații cheie despre ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) The memecoin ghffb47yii2rteeyy10op was launched using Clanker's advanced autonomous memecoin launchpad on the Base blockchain. Clanker is an AI-powered "tokenbot" that simplifies the process of creating tokens, making it as straightforward as posting a message on social media. This particular memecoin has gained significant attention, becoming a topic of discussion on platforms like Farcaster, where it was highlighted for its rapid rise and impact in the crypto community. It's part of a broader trend where AI agents and tools like Clanker are used to deploy tokens that can quickly go viral and achieve substantial market capitalization. Pagină de internet oficială: https://warpcast.com/mk/0xb900eb09

Tokenomie și analiză de preț pentru ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 155.25K $ 155.25K $ 155.25K Ofertă totală: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ofertă aflată în circulație: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 155.25K $ 155.25K $ 155.25K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP)

Tokenomie pentru ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GHFFB47YII2RTEEYY10OP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GHFFB47YII2RTEEYY10OP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GHFFB47YII2RTEEYY10OP, explorează prețul în direct al tokenului GHFFB47YII2RTEEYY10OP!

