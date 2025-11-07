Informații privind prețul pentru GetTheGirl (GTG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00007806 Maxim 24 h $ 0.00008948 Maxim dintotdeauna $ 0.00128154 Cel mai mic preț $ 0.00007806 Modificare de preț (1 oră) -0.03% Modificare de preț (1 zi) -11.44% Modificare de preț (7 zile) -82.41%

Prețul în timp real pentru GetTheGirl (GTG) este $0.00007924. În ultimele 24 de ore, tokenul GTG a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00007806 și un maxim de $ 0.00008948, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GTG este $ 0.00128154, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00007806.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GTG s-a modificat cu -0.03% în decursul ultimei ore, cu -11.44% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -82.41% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața GetTheGirl (GTG)

Capitalizare de piață $ 65.79K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 65.79K Ofertă află în circulație 822.71M Ofertă totală 822,713,514.237148

Capitalizarea de piață actuală pentru GetTheGirl este $ 65.79K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GTG este 822.71M, cu o ofertă totală de 822713514.237148. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 65.79K.