Informații privind prețul pentru Get Rich or Die Trying (GRODT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.001747 $ 0.001747 $ 0.001747 Minim 24 h $ 0.00183761 $ 0.00183761 $ 0.00183761 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.001747$ 0.001747 $ 0.001747 Maxim 24 h $ 0.00183761$ 0.00183761 $ 0.00183761 Maxim dintotdeauna $ 0.00588249$ 0.00588249 $ 0.00588249 Cel mai mic preț $ 0.00165837$ 0.00165837 $ 0.00165837 Modificare de preț (1 oră) +0.59% Modificare de preț (1 zi) -3.69% Modificare de preț (7 zile) -21.11% Modificare de preț (7 zile) -21.11%

Prețul în timp real pentru Get Rich or Die Trying (GRODT) este $0.00175743. În ultimele 24 de ore, tokenul GRODT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.001747 și un maxim de $ 0.00183761, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GRODT este $ 0.00588249, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00165837.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GRODT s-a modificat cu +0.59% în decursul ultimei ore, cu -3.69% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.11% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Get Rich or Die Trying (GRODT)

Capitalizare de piață $ 1.76M$ 1.76M $ 1.76M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.76M$ 1.76M $ 1.76M Ofertă află în circulație 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ofertă totală 999,999,998.0 999,999,998.0 999,999,998.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Get Rich or Die Trying este $ 1.76M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GRODT este 1000.00M, cu o ofertă totală de 999999998.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.76M.