Bursa MEXC / Preț cripto / GertrudeDataPig (GDP) / Tokenomie / Tokenomie pentru GertrudeDataPig (GDP) Descoperă informații cheie despre GertrudeDataPig (GDP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre GertrudeDataPig (GDP) DataDAO built on Vana network to help users contribute and monetize their trading data.By understanding each user’s investment profile, DataPig would match individual preference with best fitted tokens. Each token recommendation comes with a clear rationale, helping users understand not just what to invest in, but why it aligns with their strategy. As users keep engaging and giving feedback of token recommendation to our AI, our AI will be trained more personalized and understand you, be your best trading partner. DataPig isn't just about individual insights. It's building a community of informed investors, and the collective intelligence of the platform is one of its most powerful features. By aggregating anonymized data from its user base – including investment preferences, portfolio compositions, and trading behaviors – DataPig is able to offer insights into market trends and investor sentiment. DataPig is intended to make every trader's smart trading decisions into their assets, and make users benefit from their own data. Users can see how investors with similar profiles are positioning their portfolios, or gain real-time understanding of market sentiment based on the actions of thousands of traders. This is the kind of valuable information DataPig puts at users' fingertips. As users keep engaging and giving feedback of token recommendation to our AI, our AI will be trained more personalized and understand you, be your best trading partner. DataPig isn't just about individual insights. It's building a community of informed investors, and the collective intelligence of the platform is one of its most powerful features. Pagină de internet oficială: https://datapig.xyz/ Carte albă: https://www.vana.org/posts/datapig Cumpără GDP acum! Tokenomie și analiză de preț pentru GertrudeDataPig (GDP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru GertrudeDataPig (GDP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 201.54K $ 201.54K $ 201.54K Ofertă totală: $ 681.77M $ 681.77M $ 681.77M Ofertă aflată în circulație: $ 681.77M $ 681.77M $ 681.77M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 201.54K $ 201.54K $ 201.54K Maxim dintotdeauna: $ 0.01503385 $ 0.01503385 $ 0.01503385 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00029562 $ 0.00029562 $ 0.00029562 Află mai mult despre prețul tokenului GertrudeDataPig (GDP) Tokenomie pentru GertrudeDataPig (GDP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru GertrudeDataPig (GDP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GDP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GDP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GDP, explorează prețul în direct al tokenului GDP! Predicție de preț pentru GDP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GDP? Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.