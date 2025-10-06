Prețul în timp real pentru Germinal astăzi este 0.00000836 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru GERM în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru GERM pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Germinal astăzi este 0.00000836 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru GERM în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru GERM pe MEXC acum.

Logo Germinal

Preț Germinal (GERM)

Preț în timp real pentru 1 GERM în USD:

--
----
-1.90%1D
Germinal (GERM) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-06 03:34:09 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Germinal (GERM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.0000084
$ 0.0000084
Minim 24 h
$ 0.00000855
$ 0.00000855
Maxim 24 h

$ 0.0000084
$ 0.0000084

$ 0.00000855
$ 0.00000855

$ 0.00003102
$ 0.00003102

$ 0.00000697
$ 0.00000697

-0.52%

-2.23%

+10.61%

+10.61%

Prețul în timp real pentru Germinal (GERM) este $0.00000836. În ultimele 24 de ore, tokenul GERM a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0000084 și un maxim de $ 0.00000855, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GERM este $ 0.00003102, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000697.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GERM s-a modificat cu -0.52% în decursul ultimei ore, cu -2.23% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +10.61% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Germinal (GERM)

$ 8.35K
$ 8.35K

--
----

$ 8.35K
$ 8.35K

999.02M
999.02M

999,024,560.818084
999,024,560.818084

Capitalizarea de piață actuală pentru Germinal este $ 8.35K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GERM este 999.02M, cu o ofertă totală de 999024560.818084. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.35K.

Istoric de preț pentru Germinal (GERM) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Germinal la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Germinal la USD a fost $ +0.0000002494.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Germinal la USD a fost $ +0.0000007550.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Germinal la USD a fost $ -0.000005874318534295564.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0-2.23%
30 de zile$ +0.0000002494+2.98%
60 de zile$ +0.0000007550+9.03%
90 de zile$ -0.000005874318534295564-41.26%

Ce este Germinal (GERM)

The Gorbagana Germinal.

  • Official Solana CLI

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă Germinal (GERM)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru Germinal (USD)

Ce valoare va avea Germinal (GERM) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Germinal (GERM) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Germinal.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Germinal!

GERM în monede locale

Tokenomie pentru Germinal (GERM)

Înțelegerea tokenomică a Germinal (GERM) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru GERM!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Germinal (GERM)

Cât valorează Germinal (GERM) astăzi?
Prețul pe viu pentru GERM în USD este 0.00000836 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru GERM în USD?
Prețul actual pentru GERM la USD este $ 0.00000836. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Germinal?
Capitalizarea de piață pentru GERM este $ 8.35K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru GERM?
Ofertă aflată în circulație pentru GERM este 999.02M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru GERM?
GERM a obținut un preț ATH de 0.00003102 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru GERM?
GERM a avut un preț ATL de 0.00000697 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru GERM?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru GERM este -- USD.
Va crește GERM în acest an?
GERM ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru GERM pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-06 03:34:09 (UTC+8)

