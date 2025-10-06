Informații privind prețul pentru Germinal (GERM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.0000084 Maxim 24 h $ 0.00000855 Maxim dintotdeauna $ 0.00003102 Cel mai mic preț $ 0.00000697 Modificare de preț (1 oră) -0.52% Modificare de preț (1 zi) -2.23% Modificare de preț (7 zile) +10.61%

Prețul în timp real pentru Germinal (GERM) este $0.00000836. În ultimele 24 de ore, tokenul GERM a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0000084 și un maxim de $ 0.00000855, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GERM este $ 0.00003102, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000697.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GERM s-a modificat cu -0.52% în decursul ultimei ore, cu -2.23% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +10.61% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Germinal (GERM)

Capitalizare de piață $ 8.35K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 8.35K Ofertă află în circulație 999.02M Ofertă totală 999,024,560.818084

Capitalizarea de piață actuală pentru Germinal este $ 8.35K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GERM este 999.02M, cu o ofertă totală de 999024560.818084. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.35K.