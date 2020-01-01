Tokenomie pentru GensoKishi Metaverse (MV) Descoperă informații cheie despre GensoKishi Metaverse (MV), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre GensoKishi Metaverse (MV) GENSOKISHI Online, is the new GameFi version of an award winning Nintendo Switch/PS4 game called "Elemental Knights", that has been vigorously played for 13 years and has accumulated a total of 8 million downloads worldwide. GensoKishi already has a 3DMMORPG game with active users, with a fully-functioning 3D metaverse, that simultaneously connects users from around the world, be it smartphones, PCs, or video game consoles. The development team behind the development has a brilliant track record, having developed online games and prominent MMORPG titles for 19 years. Our metaverse has a 13 year history. We have allowed users to come in and generate their own skins, characters, maps, and weapons for the past 13 years. Now, on this GameFi version, all these items will now be registered on the blockchain to be transferred, sold, and bought as NFTs. What's important, is that we've refined the UI/UX in which users come in and design their original content through the entirety of this game's existence. That is why the designability and usability of the NFT designing screen will be undoubtedly high. Development will first focus on transferring our already existing MMORPG world onto the Blockchain to form the basis of the in-game economy. In this phase, the mechanism and framework for the production, sale, and distribution of in-game items, currencies, and characters will be completed. Pagină de internet oficială: https://genso.game/

Tokenomie și analiză de preț pentru GensoKishi Metaverse (MV) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru GensoKishi Metaverse (MV), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M Ofertă totală: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Ofertă aflată în circulație: $ 399.74M $ 399.74M $ 399.74M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M Maxim dintotdeauna: $ 1.66 $ 1.66 $ 1.66 Minim dintotdeauna: $ 0.00428504 $ 0.00428504 $ 0.00428504 Preț curent: $ 0.00765383 $ 0.00765383 $ 0.00765383 Află mai mult despre prețul tokenului GensoKishi Metaverse (MV)

Tokenomie pentru GensoKishi Metaverse (MV): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru GensoKishi Metaverse (MV) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MV care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MV care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MV, explorează prețul în direct al tokenului MV!

Predicție de preț pentru MV Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MV? Pagina noastră de predicție de preț pentru MV combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

