Informații despre GenomesDAO GENE ($GENE) We believe you should own your own genome, the DNA blueprint of what makes you who you are, so we built Genomes.io. Genomes.io is a private and secure DNA data bank that puts you back in control of your genome utilising AMD SVS-ES Vault and blockchain technology. By addressing privacy, security and ownership concerns of DNA testing and sharing, we are building the world's largest user-owned genomic data bank to secure the future of personalised medicine. GENE is a deflationary utility token that pharmaceutical companies and research organisations use to offer users for querying their data. Genomes.io brokers the queries and it is up to individuals whether they want to approve this query. GENE is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain. Data buyers eg. Pharmaceutical companies and Research organisations will be able to set the price that they offer folks for each query. This will be translated into GENE tokens for costeffectiveness. This is why the tokens have value. Pagină de internet oficială: https://genomes.io/ Cumpără $GENE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru GenomesDAO GENE ($GENE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru GenomesDAO GENE ($GENE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 28.77K $ 28.77K $ 28.77K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 270.85M $ 270.85M $ 270.85M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 106.22K $ 106.22K $ 106.22K Maxim dintotdeauna: $ 0.04076945 $ 0.04076945 $ 0.04076945 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00010622 $ 0.00010622 $ 0.00010622 Află mai mult despre prețul tokenului GenomesDAO GENE ($GENE)

Tokenomie pentru GenomesDAO GENE ($GENE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru GenomesDAO GENE ($GENE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $GENE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $GENE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $GENE, explorează prețul în direct al tokenului $GENE!

Predicție de preț pentru $GENE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta $GENE? Pagina noastră de predicție de preț pentru $GENE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul $GENE!

