Genesis is a multicreator gaming universe, with a diverse community working together to achieve a common goal: A metaverse that will still be growing, evolving, and actively played in 100 years. To achieve this, development and management of Genesis will be decentralized, with governance decisions guided by the Genesis Foundation, and voted on by players using the GENESIS token. Genesis will run as a nonprofit, with all assets owned by and revenue earned by the Genesis Foundation reinvested in the long-term success of the game.

Pagină de internet oficială: https://genesis.game/

Tokenomie și analiză de preț pentru Genesis Worlds (GENESIS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Genesis Worlds (GENESIS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 46.47K $ 46.47K $ 46.47K Ofertă totală: $ 222.09M $ 222.09M $ 222.09M Ofertă aflată în circulație: $ 222.09M $ 222.09M $ 222.09M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 46.47K $ 46.47K $ 46.47K Maxim dintotdeauna: $ 0.485444 $ 0.485444 $ 0.485444 Minim dintotdeauna: $ 0.00015631 $ 0.00015631 $ 0.00015631 Preț curent: $ 0.00020923 $ 0.00020923 $ 0.00020923 Află mai mult despre prețul tokenului Genesis Worlds (GENESIS)

Tokenomie pentru Genesis Worlds (GENESIS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Genesis Worlds (GENESIS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GENESIS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GENESIS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GENESIS, explorează prețul în direct al tokenului GENESIS!

