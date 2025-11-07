Informații privind prețul pentru GeneAlpha (GA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00680298 $ 0.00680298 $ 0.00680298 Minim 24 h $ 0.00790182 $ 0.00790182 $ 0.00790182 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00680298$ 0.00680298 $ 0.00680298 Maxim 24 h $ 0.00790182$ 0.00790182 $ 0.00790182 Maxim dintotdeauna $ 0.087988$ 0.087988 $ 0.087988 Cel mai mic preț $ 0.00680298$ 0.00680298 $ 0.00680298 Modificare de preț (1 oră) +1.09% Modificare de preț (1 zi) -11.14% Modificare de preț (7 zile) -30.01% Modificare de preț (7 zile) -30.01%

Prețul în timp real pentru GeneAlpha (GA) este $0.00698628. În ultimele 24 de ore, tokenul GA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00680298 și un maxim de $ 0.00790182, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GA este $ 0.087988, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00680298.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GA s-a modificat cu +1.09% în decursul ultimei ore, cu -11.14% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -30.01% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața GeneAlpha (GA)

Capitalizare de piață $ 40.49K$ 40.49K $ 40.49K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 69.81K$ 69.81K $ 69.81K Ofertă află în circulație 5.80M 5.80M 5.80M Ofertă totală 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru GeneAlpha este $ 40.49K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GA este 5.80M, cu o ofertă totală de 10000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 69.81K.