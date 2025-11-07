Informații privind prețul pentru Geez PNutz (PNUTZ) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.260697 $ 0.260697 $ 0.260697 Minim 24 h $ 0.280822 $ 0.280822 $ 0.280822 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.260697$ 0.260697 $ 0.260697 Maxim 24 h $ 0.280822$ 0.280822 $ 0.280822 Maxim dintotdeauna $ 0.674176$ 0.674176 $ 0.674176 Cel mai mic preț $ 0.129475$ 0.129475 $ 0.129475 Modificare de preț (1 oră) +1.46% Modificare de preț (1 zi) +4.93% Modificare de preț (7 zile) +18.64% Modificare de preț (7 zile) +18.64%

Prețul în timp real pentru Geez PNutz (PNUTZ) este $0.274776. În ultimele 24 de ore, tokenul PNUTZ a fost tranzacționat între un minim de $ 0.260697 și un maxim de $ 0.280822, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PNUTZ este $ 0.674176, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.129475.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PNUTZ s-a modificat cu +1.46% în decursul ultimei ore, cu +4.93% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +18.64% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Geez PNutz (PNUTZ)

Capitalizare de piață $ 108.81K$ 108.81K $ 108.81K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 108.81K$ 108.81K $ 108.81K Ofertă află în circulație 396.00K 396.00K 396.00K Ofertă totală 396,000.0 396,000.0 396,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Geez PNutz este $ 108.81K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PNUTZ este 396.00K, cu o ofertă totală de 396000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 108.81K.