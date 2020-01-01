Tokenomie pentru GATSBY (GATSBY) Descoperă informații cheie despre GATSBY (GATSBY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre GATSBY (GATSBY) Gatsby offers an advanced on-chain research and analysis suite, using AI to provide real-time insights and in-depth market data. Traders can leverage smart analytics, backtesting tools, and automated strategies to quickly identify trends, track big players, and evaluate projects. With features like whale monitoring, trending token lists, and customizable alerts, Gatsby streamlines on-chain research, enabling confident, data-driven decisions. This suite is designed for users to extract alpha effortlessly by turning raw blockchain data into actionable insights. Gatsby offers an advanced on-chain research and analysis suite, using AI to provide real-time insights and in-depth market data. Traders can leverage smart analytics, backtesting tools, and automated strategies to quickly identify trends, track big players, and evaluate projects. With features like whale monitoring, trending token lists, and customizable alerts, Gatsby streamlines on-chain research, enabling confident, data-driven decisions. This suite is designed for users to extract alpha effortlessly by turning raw blockchain data into actionable insights. Pagină de internet oficială: https://gatsby.fi/ Carte albă: https://gatsby.fi/whitepaper.pdf Cumpără GATSBY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru GATSBY (GATSBY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru GATSBY (GATSBY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 29.10K $ 29.10K $ 29.10K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 57.60M $ 57.60M $ 57.60M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 50.52K $ 50.52K $ 50.52K Maxim dintotdeauna: $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00050518 $ 0.00050518 $ 0.00050518 Află mai mult despre prețul tokenului GATSBY (GATSBY)

Tokenomie pentru GATSBY (GATSBY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru GATSBY (GATSBY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GATSBY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GATSBY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GATSBY, explorează prețul în direct al tokenului GATSBY!

