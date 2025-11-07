Informații privind prețul pentru GATEWAY TO MARS (MARS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru GATEWAY TO MARS (MARS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MARS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MARS este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MARS s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața GATEWAY TO MARS (MARS)

Capitalizare de piață $ 27.25K$ 27.25K $ 27.25K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 27.25K$ 27.25K $ 27.25K Ofertă află în circulație 689.50B 689.50B 689.50B Ofertă totală 689,499,618,330.3379 689,499,618,330.3379 689,499,618,330.3379

Capitalizarea de piață actuală pentru GATEWAY TO MARS este $ 27.25K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MARS este 689.50B, cu o ofertă totală de 689499618330.3379. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 27.25K.