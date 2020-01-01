Tokenomie pentru Gary Gonesler (GONESLER) Descoperă informații cheie despre Gary Gonesler (GONESLER), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Gary Gonesler (GONESLER) Gary Gonesler is here to shake up the meme coin world. Unlike the countless Inu clones flooding the market, $GONESLER brings a fresh take, paying homage to the anticipated departure of Gary Gensler. Launched as a true community-driven project, $GONESLER came into existence stealthily, with no presale, zero taxes, and liquidity burned to protect the community. COMMUNITY TAKE OVER! The original developer burned their tokens, transferring full control to the community, now led by GonslerCTO. With the contract renounced and no formal roadmap, $GONESLER is powered purely by meme energy and community support. This coin is for the people, by the people—forever. Let $GONESLER lead the way in making meme coins great again. Pagină de internet oficială: https://www.garygonesler.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Gary Gonesler (GONESLER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Gary Gonesler (GONESLER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 31.04K $ 31.04K $ 31.04K Ofertă totală: $ 964.34M $ 964.34M $ 964.34M Ofertă aflată în circulație: $ 964.34M $ 964.34M $ 964.34M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 31.04K $ 31.04K $ 31.04K Maxim dintotdeauna: $ 0.00471258 $ 0.00471258 $ 0.00471258 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Gary Gonesler (GONESLER)

Tokenomie pentru Gary Gonesler (GONESLER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Gary Gonesler (GONESLER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GONESLER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GONESLER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GONESLER, explorează prețul în direct al tokenului GONESLER!

