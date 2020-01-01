Tokenomie pentru GameFork (GAMEFORK) Descoperă informații cheie despre GameFork (GAMEFORK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre GameFork (GAMEFORK) The $GAMEFORK memecoin pays homage to the GameStop saga, showing we can stand up to the big guys together. About GameFork Emerging from the Solana blockchain renowned for its rapid transactions and innovative ethos, the $GAMEFORK Memecoin encapsulates the very spirit of the monumental uprising against financial giants. It harnesses the fervent energy and overwhelming solidarity that characterized the GameStop frenzy, symbolizing a revolution in the digital economy. As you stand at these digital crossroads, the $GAMEFORK Memecoin on Solana is more than a token; it's a testament to what happens when the masses awaken, a beacon for those who dare to dream of a different financial landscape. It's a tribute to every trader who, with a click, voted against the tyranny of traditional financial institutions, and a call to arms for a new generation of rebels. GameFork was created in response to this demand, and to provide value to the ecosystem the solana blockchain. Pagină de internet oficială: https://gamefork.tech/

Tokenomie și analiză de preț pentru GameFork (GAMEFORK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru GameFork (GAMEFORK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 16.25K $ 16.25K $ 16.25K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.000000001625 $ 0.000000001625 $ 0.000000001625 Află mai mult despre prețul tokenului GameFork (GAMEFORK)

Tokenomie pentru GameFork (GAMEFORK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru GameFork (GAMEFORK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GAMEFORK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GAMEFORK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GAMEFORK, explorează prețul în direct al tokenului GAMEFORK!

