Tokenomie pentru GameFi X (GFX) Descoperă informații cheie despre GameFi X (GFX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre GameFi X (GFX) GamefiX: A social AI powered platform connecting Web2 users to Web3 multi-chain gaming, with its debut game ZoomManor enabling integration with BRC20 assets. ZoomManor is a Farm management and Home building. A large-scale guild battle game built on XLayer and BSC chain Pagină de internet oficială: http://gamefix.ai Carte albă: https://gamefix-club.gitbook.io/gamefix-club

Tokenomie și analiză de preț pentru GameFi X (GFX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru GameFi X (GFX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 465.15K $ 465.15K $ 465.15K Maxim dintotdeauna: $ 0.198042 $ 0.198042 $ 0.198042 Minim dintotdeauna: $ 0.00492846 $ 0.00492846 $ 0.00492846 Preț curent: $ 0.00930304 $ 0.00930304 $ 0.00930304 Află mai mult despre prețul tokenului GameFi X (GFX)

Tokenomie pentru GameFi X (GFX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru GameFi X (GFX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GFX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GFX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GFX, explorează prețul în direct al tokenului GFX!

Predicție de preț pentru GFX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GFX? Pagina noastră de predicție de preț pentru GFX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GFX!

