Informații despre Game Meteor Coin (GMTO) Meteorn Run invites users to acquire tokens through all aspects of gameplay. Meteorn Run also allows users to equip, grow, and trade in-game shoes, also known as non-fungible tokens (NFT). These virtual shoes have their own class, specific characteristics, and a set of attributes. Shoes are collectible and can be sold in an in-game marketplace called the Meteorn Run Portal. Meteorn Run is one of the Play-to-Earn (P2E) concept GameFi, where gamers earn crypto and NFT through game activities. As part of the online game, users play a running game in a variety of modes, with the main difference being that gamers can change their characters, shoes, and items as assets. Thus, Meteorn Run is an open digital universe where the economy is controlled by the player. Pagină de internet oficială: https://meteornrun.io/ Carte albă: https://meteorn-run-organization.gitbook.io/whitepaper-meteorn-run Cumpără GMTO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Game Meteor Coin (GMTO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Game Meteor Coin (GMTO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.98M $ 2.98M $ 2.98M Ofertă totală: $ 98.89B $ 98.89B $ 98.89B Ofertă aflată în circulație: $ 8.99B $ 8.99B $ 8.99B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 32.77M $ 32.77M $ 32.77M Maxim dintotdeauna: $ 0.00112412 $ 0.00112412 $ 0.00112412 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00033133 $ 0.00033133 $ 0.00033133 Află mai mult despre prețul tokenului Game Meteor Coin (GMTO)

Tokenomie pentru Game Meteor Coin (GMTO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Game Meteor Coin (GMTO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GMTO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GMTO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GMTO, explorează prețul în direct al tokenului GMTO!

Predicție de preț pentru GMTO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GMTO? Pagina noastră de predicție de preț pentru GMTO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GMTO!

