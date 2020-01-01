Tokenomie pentru Game Bee (GBB) Descoperă informații cheie despre Game Bee (GBB), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

$GBB ( GameBeeBSC ) isn't just another memecoin. It's a movement, a manifestation of eSports energy reimagined through the lens of meme culture. Its purpose is to deconstruct the spirit of competitive gaming and invite more people to join the game, freeing themselves from the constraints of reality. It's not just playful or silly—it's a spiritual revolution. Ca:0xe6cf62bf8bc5bdb05be4dd9c57f8899df3741226

Pagină de internet oficială: https://gbb.fun/

Tokenomie și analiză de preț pentru Game Bee (GBB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Game Bee (GBB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.96K $ 14.96K $ 14.96K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.96K $ 14.96K $ 14.96K Maxim dintotdeauna: $ 0.01479955 $ 0.01479955 $ 0.01479955 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Game Bee (GBB)

Tokenomie pentru Game Bee (GBB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Game Bee (GBB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GBB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GBB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GBB, explorează prețul în direct al tokenului GBB!

Predicție de preț pentru GBB Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GBB? Pagina noastră de predicție de preț pentru GBB combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GBB!

