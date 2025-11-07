Informații privind prețul pentru Gallo the Hen (GALLO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00157496$ 0.00157496 $ 0.00157496 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -1.18% Modificare de preț (7 zile) -14.35% Modificare de preț (7 zile) -14.35%

Prețul în timp real pentru Gallo the Hen (GALLO) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul GALLO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GALLO este $ 0.00157496, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GALLO s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -1.18% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.35% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Gallo the Hen (GALLO)

Capitalizare de piață $ 9.10K$ 9.10K $ 9.10K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.10K$ 9.10K $ 9.10K Ofertă află în circulație 999.76M 999.76M 999.76M Ofertă totală 999,755,593.821844 999,755,593.821844 999,755,593.821844

Capitalizarea de piață actuală pentru Gallo the Hen este $ 9.10K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GALLO este 999.76M, cu o ofertă totală de 999755593.821844. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.10K.