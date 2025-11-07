Informații privind prețul pentru Gala Music (MUSIC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00403112 $ 0.00403112 $ 0.00403112 Minim 24 h $ 0.00704545 $ 0.00704545 $ 0.00704545 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00403112$ 0.00403112 $ 0.00403112 Maxim 24 h $ 0.00704545$ 0.00704545 $ 0.00704545 Maxim dintotdeauna $ 0.303994$ 0.303994 $ 0.303994 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.02% Modificare de preț (1 zi) -2.16% Modificare de preț (7 zile) -30.72% Modificare de preț (7 zile) -30.72%

Prețul în timp real pentru Gala Music (MUSIC) este $0.00433732. În ultimele 24 de ore, tokenul MUSIC a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00403112 și un maxim de $ 0.00704545, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MUSIC este $ 0.303994, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MUSIC s-a modificat cu +0.02% în decursul ultimei ore, cu -2.16% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -30.72% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Gala Music (MUSIC)

Capitalizare de piață $ 687.23K$ 687.23K $ 687.23K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 687.23K$ 687.23K $ 687.23K Ofertă află în circulație 158.45M 158.45M 158.45M Ofertă totală 158,446,221.2629415 158,446,221.2629415 158,446,221.2629415

Capitalizarea de piață actuală pentru Gala Music este $ 687.23K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MUSIC este 158.45M, cu o ofertă totală de 158446221.2629415. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 687.23K.