Informații despre Gala Film (FILM) Gala Film is a Web3 entertainment platform where movie lovers and filmmakers are rewarded for diving into the content they love. By leveraging on-chain ownership and decentralized content delivery, Gala Film aligns incentives for both creators and fans, offering rewards for their engagement— all while making it a fun, gamified experience. Gala Film is built by the visionary team behind Gala Games, under the leadership of Eric Schiermeyer, the Founder and CEO of Gala. With a remarkable legacy that includes co-founding Zynga and serving as CTO of MySpace, Eric brings decades of experience in tech and entertainment innovation. Pagină de internet oficială: https://film.gala.com/ Carte albă: https://static.gala.games/gala-film/Gala-Film-Whitepaper-2024-Version-1.0.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Gala Film (FILM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Gala Film (FILM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Ofertă totală: $ 129.21M $ 129.21M $ 129.21M Ofertă aflată în circulație: $ 129.21M $ 129.21M $ 129.21M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Maxim dintotdeauna: $ 0.234889 $ 0.234889 $ 0.234889 Minim dintotdeauna: $ 0.00537361 $ 0.00537361 $ 0.00537361 Preț curent: $ 0.0166417 $ 0.0166417 $ 0.0166417 Află mai mult despre prețul tokenului Gala Film (FILM)

Tokenomie pentru Gala Film (FILM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Gala Film (FILM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FILM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FILM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FILM, explorează prețul în direct al tokenului FILM!

