Informații privind prețul pentru Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.977329 $ 0.977329 $ 0.977329 Minim 24 h $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.977329$ 0.977329 $ 0.977329 Maxim 24 h $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Maxim dintotdeauna $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Cel mai mic preț $ 0.926229$ 0.926229 $ 0.926229 Modificare de preț (1 oră) +0.06% Modificare de preț (1 zi) -0.49% Modificare de preț (7 zile) +1.52% Modificare de preț (7 zile) +1.52%

Prețul în timp real pentru Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) este $0.989806. În ultimele 24 de ore, tokenul AIDAUSDC a fost tranzacționat între un minim de $ 0.977329 și un maxim de $ 1.002, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AIDAUSDC este $ 1.13, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.926229.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AIDAUSDC s-a modificat cu +0.06% în decursul ultimei ore, cu -0.49% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +1.52% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

Capitalizare de piață $ 113.61M$ 113.61M $ 113.61M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 113.61M$ 113.61M $ 113.61M Ofertă află în circulație 114.77M 114.77M 114.77M Ofertă totală 114,772,921.187424 114,772,921.187424 114,772,921.187424

Capitalizarea de piață actuală pentru Gaib AI Dollar Alpha USDC este $ 113.61M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru AIDAUSDC este 114.77M, cu o ofertă totală de 114772921.187424. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 113.61M.