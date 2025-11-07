Informații privind prețul pentru FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.21% Modificare de preț (1 zi) +5.19% Modificare de preț (7 zile) -10.41% Modificare de preț (7 zile) -10.41%

Prețul în timp real pentru FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul FUUU a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FUUU este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FUUU s-a modificat cu +1.21% în decursul ultimei ore, cu +5.19% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.41% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

Capitalizare de piață $ 10.91K$ 10.91K $ 10.91K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.91K$ 10.91K $ 10.91K Ofertă află în circulație 997.89M 997.89M 997.89M Ofertă totală 997,889,270.389981 997,889,270.389981 997,889,270.389981

Capitalizarea de piață actuală pentru FUUUUUUUUUUUUUU este $ 10.91K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FUUU este 997.89M, cu o ofertă totală de 997889270.389981. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.91K.