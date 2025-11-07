BursăDEX+
Prețul în timp real pentru FUUUUUUUUUUUUUU astăzi este 0 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru FUUU în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru FUUU pe MEXC acum.

Mai multe despre FUUU

Informații de preț pentru FUUU

Ce este FUUU

Pagina oficială pentru FUUU

Tokenomie pentru FUUU

Prognoza prețurilor pentru FUUU

Logo FUUUUUUUUUUUUUU

Preț FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 FUUU în USD:

--
----
+5.10%1D
mexc
USD
FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 05:58:32 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0
$ 0$ 0
Minim 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Maxim 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.21%

+5.19%

-10.41%

-10.41%

Prețul în timp real pentru FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul FUUU a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FUUU este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FUUU s-a modificat cu +1.21% în decursul ultimei ore, cu +5.19% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.41% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

$ 10.91K
$ 10.91K$ 10.91K

--
----

$ 10.91K
$ 10.91K$ 10.91K

997.89M
997.89M 997.89M

997,889,270.389981
997,889,270.389981 997,889,270.389981

Capitalizarea de piață actuală pentru FUUUUUUUUUUUUUU este $ 10.91K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FUUU este 997.89M, cu o ofertă totală de 997889270.389981. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.91K.

Istoric de preț pentru FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru FUUUUUUUUUUUUUU la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru FUUUUUUUUUUUUUU la USD a fost $ 0.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru FUUUUUUUUUUUUUU la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru FUUUUUUUUUUUUUU la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0+5.19%
30 de zile$ 0-58.33%
60 de zile$ 0-87.36%
90 de zile$ 0--

Ce este FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

$FUUU is a Solana-based memecoin that was launched on http://Pump.fun in March 2024. The project is themed around the Rage Guy character, a figure that originated in the rage comic era of the late 2000s and became widely recognized across internet culture. Following the launch, the original developer discontinued involvement with the token. At that point, the CTO team assumed responsibility for coordinating ongoing community efforts around the project.

The stated purpose of $FUUU is cultural rather than financial. It is designed as a “culture coin” that highlights Rage Guy as a symbolic and relatable figure. The character’s expression of frustration, commonly represented by the text “FFFFUUUU,” reflects emotions that are often tied to both cryptocurrency markets and everyday experiences. By building a token around this meme, the project aims to preserve a recognizable piece of internet history within a blockchain context.

Unlike projects that emphasize detailed roadmaps, technical milestones, or defined utility, $FUUU positions itself as a lighthearted and entertainment-driven token. There are no team allocations, no taxes, and no embedded promises of profit or financial return. The coin is intended solely for cultural engagement, community participation, and meme creation. Holders and community members are encouraged to contribute through content, discussion, and the continued use of Rage Guy imagery, but there are no obligations or formal expectations tied to the token.

The CTO team provides organizational support, and back end support such as hiring an artist and creatin websites, the community drives activity associated with the project. This includes creating and sharing memes, maintaining discussion channels, and ensuring the Rage Guy character remains present in contemporary internet culture. The project does not claim utility beyond its role as a culture coin, and its sustainability depends entirely on voluntary participation and ongoing community interest.

From a transparency standpoint, the on-chain parameters of the token are publicly visible. These include the mint authority status, freeze authority, liquidity details (whether burned or locked), and circulating supply information. Any locked or burn addresses are disclosed for the purpose of supporting accurate supply tracking on external platforms.

Rage Guy ($FUUU) should not be viewed as an investment. The token has no intrinsic value and provides no rights, revenue, or guarantees to holders. As with all cryptoassets, trading is highly risky, and participants are advised to conduct their own research and fully understand the risks involved. The project’s focus remains cultural preservation and community expression rather than financial

Resursă FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru FUUUUUUUUUUUUUU (USD)

Ce valoare va avea FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru FUUUUUUUUUUUUUU.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru FUUUUUUUUUUUUUU!

FUUU în monede locale

Tokenomie pentru FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

Înțelegerea tokenomică a FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru FUUU!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

Cât valorează FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) astăzi?
Prețul pe viu pentru FUUU în USD este 0 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru FUUU în USD?
Prețul actual pentru FUUU la USD este $ 0. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru FUUUUUUUUUUUUUU?
Capitalizarea de piață pentru FUUU este $ 10.91K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru FUUU?
Ofertă aflată în circulație pentru FUUU este 997.89M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru FUUU?
FUUU a obținut un preț ATH de 0 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru FUUU?
FUUU a avut un preț ATL de 0 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru FUUU?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru FUUU este -- USD.
Va crește FUUU în acest an?
FUUU ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru FUUU pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 05:58:32 (UTC+8)

