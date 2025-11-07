Informații privind prețul pentru Future Arises In The Heart (FAITH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0 Maxim 24 h $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -3.89% Modificare de preț (7 zile) -24.73%

Prețul în timp real pentru Future Arises In The Heart (FAITH) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul FAITH a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FAITH este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FAITH s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -3.89% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -24.73% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Future Arises In The Heart (FAITH)

Capitalizare de piață $ 5.98K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.98K Ofertă află în circulație 998.25M Ofertă totală 998,245,859.654407

Capitalizarea de piață actuală pentru Future Arises In The Heart este $ 5.98K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FAITH este 998.25M, cu o ofertă totală de 998245859.654407. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.98K.