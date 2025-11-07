Informații privind prețul pentru Furo (FURO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00865713$ 0.00865713 $ 0.00865713 Cel mai mic preț $ 0.00000564$ 0.00000564 $ 0.00000564 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -17.54% Modificare de preț (7 zile) -17.54%

Prețul în timp real pentru Furo (FURO) este $0.00000601. În ultimele 24 de ore, tokenul FURO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FURO este $ 0.00865713, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000564.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FURO s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.54% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Furo (FURO)

Capitalizare de piață $ 5.99K$ 5.99K $ 5.99K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.99K$ 5.99K $ 5.99K Ofertă află în circulație 997.67M 997.67M 997.67M Ofertă totală 997,674,575.7383333 997,674,575.7383333 997,674,575.7383333

Capitalizarea de piață actuală pentru Furo este $ 5.99K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FURO este 997.67M, cu o ofertă totală de 997674575.7383333. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.99K.