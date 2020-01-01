Tokenomie pentru Fufu Token (FUFU) Descoperă informații cheie despre Fufu Token (FUFU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Fufu Token (FUFU) FUFU is an Ethereum-based ERC token with the ticker symbol FUFU, presenting a culturally inspired and playful Chinese dog meme coin backed by AI and value appreciation tokenomics. Drawing from the traditional guardian Fu Dog of ancient Chinese history, FUFU boasts a total supply of 8,888,888,888.00 tokens. It leverages a unique approach by integrating an AI-powered trading bot into its ecosystem. Integral to the project's functioning is the FuFu AI bot, which relies on proprietary algorithms to execute daily trades. This trading activity aims to uphold the underlying utility and value of the FUFU token. With its fusion of cultural symbolism, dynamic tax system, token buybacks, and AI-powered trading, FUFU seeks to create a unique and engaging environment for AI-powered dog meme tokens. Pagină de internet oficială: https://www.fufutoken.io/ Cumpără FUFU acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Fufu Token (FUFU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Fufu Token (FUFU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 8.89B $ 8.89B $ 8.89B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 112.55K $ 112.55K $ 112.55K Maxim dintotdeauna: $ 0.00139187 $ 0.00139187 $ 0.00139187 Minim dintotdeauna: $ 0.0000033 $ 0.0000033 $ 0.0000033 Preț curent: $ 0.00001266 $ 0.00001266 $ 0.00001266 Află mai mult despre prețul tokenului Fufu Token (FUFU)

Tokenomie pentru Fufu Token (FUFU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Fufu Token (FUFU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FUFU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FUFU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FUFU, explorează prețul în direct al tokenului FUFU!

Predicție de preț pentru FUFU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FUFU? Pagina noastră de predicție de preț pentru FUFU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FUFU!

