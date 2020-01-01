Tokenomie pentru Ftribe Fighters (F2C) Descoperă informații cheie despre Ftribe Fighters (F2C), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ftribe Fighters (F2C) Ftribe Fighters is a Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) game developed for mobile platforms, free-to-play-to-earn token economics and support of AR/VR headsets for an interactive metaverse. Developed by an experienced team of over 20 software engineers and digital artists that have years working experience in the game industry, Ftribe Fighters will be made on the Unity engine and will feature polished, console-quality graphics. Pagină de internet oficială: https://f2nft.games/ Cumpără F2C acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Ftribe Fighters (F2C) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ftribe Fighters (F2C), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 764.61 $ 764.61 $ 764.61 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 750.05M $ 750.05M $ 750.05M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.02K $ 1.02K $ 1.02K Maxim dintotdeauna: $ 0.216424 $ 0.216424 $ 0.216424 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Ftribe Fighters (F2C)

Tokenomie pentru Ftribe Fighters (F2C): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ftribe Fighters (F2C) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri F2C care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri F2C care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru F2C, explorează prețul în direct al tokenului F2C!

