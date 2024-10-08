Tokenomie pentru Frogg and Ratt (FRATT) Descoperă informații cheie despre Frogg and Ratt (FRATT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Frogg and Ratt (FRATT) Frogg and Ratt tells the story of two degens trying to make it on Sui Network. Frogg and Ratt is a dynamic community-driven memecoin launched on the Sui Network on 8th October 2024. Founded by a decentralized team of founders, devs and builders within the Sui ecosystem. Frogg and Ratt aims to create one of the strongest communities on Sui through a combination of humor, memes, and good vibes. With an emphasis on fun and inclusivity, Frogg and Ratt offers a unique opportunity for memecoin enthusiasts to connect, grow, and engage in the exciting Sui ecosystem with a lighthearted twist. Pagină de internet oficială: https://www.fratt.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru Frogg and Ratt (FRATT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Frogg and Ratt (FRATT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.70K $ 10.70K $ 10.70K Ofertă totală: $ 169.70M $ 169.70M $ 169.70M Ofertă aflată în circulație: $ 144.24M $ 144.24M $ 144.24M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 12.59K $ 12.59K $ 12.59K Maxim dintotdeauna: $ 0.02413011 $ 0.02413011 $ 0.02413011 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Frogg and Ratt (FRATT)

Tokenomie pentru Frogg and Ratt (FRATT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Frogg and Ratt (FRATT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FRATT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FRATT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FRATT, explorează prețul în direct al tokenului FRATT!

Predicție de preț pentru FRATT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FRATT? Pagina noastră de predicție de preț pentru FRATT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FRATT!

