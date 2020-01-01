Tokenomie pentru FrogeX (FROGEX) Descoperă informații cheie despre FrogeX (FROGEX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre FrogeX (FROGEX) FrogeX is the direct successor to Froge (EcoDefi token). With Automatic Liquidity posting, Ethereum Dividends for all holders, and gas fees equivalent to DAI and USDT. 5% Buy Tax, 8% Sell Tax. Dedicated to supporting EcoCharity efforts, FrogeX is backed by the Froge Finance Foundation based in The Hague, Netherlands. FrogeX was handcrafted as the first-ever Moonco 1st Generation Contract. Despite its complexity, it outperforms all meme tokens on ERC-20 in terms of gas costs. This combined with the dedicated team behind it will make FrogeX the World's Best EcoDefi token. Pagină de internet oficială: https://x.frogefinance.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru FrogeX (FROGEX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru FrogeX (FROGEX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Ofertă aflată în circulație: $ 410.76 $ 410.76 $ 410.76 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 240.72K $ 240.72K $ 240.72K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului FrogeX (FROGEX)

Tokenomie pentru FrogeX (FROGEX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru FrogeX (FROGEX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FROGEX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FROGEX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FROGEX, explorează prețul în direct al tokenului FROGEX!

