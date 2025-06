Ce este Freedom Dollar (FUSD)

Freedom Dollar (ticker fUSD) is an over-collateralised, algorithmic stable asset issued on the Zano privacy blockchain. Each fUSD targets one U.S. dollar of purchasing power and is backed by a public reserve of ZANO that initially exceeds the liability by roughly a factor of ten. Anyone may add to the decentralization of the network by running an open source market making node. Collateral is held in transparent on-chain addresses and is continuously staked, so its yield compounds the buffer automatically. Because Zano uses ring signatures and stealth addresses, fUSD transfers inherit native Zano level privacy while remaining censorship-resistant—there is no admin freeze key or custodial bank account. The design therefore offers a dollar-like unit for users who prefer permission-less, non-KYC rails.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă Freedom Dollar (FUSD) Pagină de internet oficială