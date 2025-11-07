Informații privind prețul pentru Free Republic of Verdis (VERDIS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +8.19% Modificare de preț (1 zi) +13.75% Modificare de preț (7 zile) +192.83% Modificare de preț (7 zile) +192.83%

Prețul în timp real pentru Free Republic of Verdis (VERDIS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul VERDIS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VERDIS este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VERDIS s-a modificat cu +8.19% în decursul ultimei ore, cu +13.75% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +192.83% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Free Republic of Verdis (VERDIS)

Capitalizare de piață $ 23.50K$ 23.50K $ 23.50K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 23.50K$ 23.50K $ 23.50K Ofertă află în circulație 998.40M 998.40M 998.40M Ofertă totală 998,396,658.8320965 998,396,658.8320965 998,396,658.8320965

Capitalizarea de piață actuală pentru Free Republic of Verdis este $ 23.50K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VERDIS este 998.40M, cu o ofertă totală de 998396658.8320965. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 23.50K.