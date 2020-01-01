Tokenomie pentru Frank (FRANK) Descoperă informații cheie despre Frank (FRANK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Frank (FRANK) We are a strong team of 8 individuals that have experience in marketing and running a meme token. Litecoin main handle tweeted "https://twitter.com/litecoin/status/1858299078934671539" and said "Thinking About Frank" So we deployed on pump(dot)fun and launched. And straight away community initiated to gather, we then started with our marketing strategy and proceeded to get promoted by multiple TG Kols and X Kols. Frank is a meme and has no utility we want to keep it like that, and spread the good vibes and keep it funny and engaging. Pagină de internet oficială: https://frankonsolana.com Cumpără FRANK acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Frank (FRANK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Frank (FRANK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.09K $ 6.09K $ 6.09K Ofertă totală: $ 997.56M $ 997.56M $ 997.56M Ofertă aflată în circulație: $ 997.56M $ 997.56M $ 997.56M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.09K $ 6.09K $ 6.09K Maxim dintotdeauna: $ 0.00010755 $ 0.00010755 $ 0.00010755 Minim dintotdeauna: $ 0.00000317 $ 0.00000317 $ 0.00000317 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Frank (FRANK)

Tokenomie pentru Frank (FRANK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Frank (FRANK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FRANK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FRANK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FRANK, explorează prețul în direct al tokenului FRANK!

Predicție de preț pentru FRANK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FRANK? Pagina noastră de predicție de preț pentru FRANK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FRANK!

