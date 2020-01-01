Tokenomie pentru FRANCE REV FINANCE (FRF) Descoperă informații cheie despre FRANCE REV FINANCE (FRF), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre FRANCE REV FINANCE (FRF) We work in the field of clean energy, we created our own project in BINANACE SMART CHAIN. The aim of the project is to form campaigns to support clean energy. Create your own token in the virtual currency space. Token tells us that in order to have cleaner air, we need to change our lives. One of the changes is the use of virtual currencies, which makes us have a healthier environment. Instead of cutting down trees and printing money, we can Use virtual currencies. Our token says that we must prevent harmful energies in order to cleanse the earth, otherwise the earth's environment will be disturbed in this way in a few years. The international community must think faster about a change in this field. Pagină de internet oficială: https://frftoken.space/ Cumpără FRF acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru FRANCE REV FINANCE (FRF) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru FRANCE REV FINANCE (FRF), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 99.02K $ 99.02K $ 99.02K Ofertă totală: $ 7.23T $ 7.23T $ 7.23T Ofertă aflată în circulație: $ 6.53T $ 6.53T $ 6.53T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 109.65K $ 109.65K $ 109.65K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului FRANCE REV FINANCE (FRF)

Tokenomie pentru FRANCE REV FINANCE (FRF): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru FRANCE REV FINANCE (FRF) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FRF care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FRF care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FRF, explorează prețul în direct al tokenului FRF!

Predicție de preț pentru FRF Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FRF? Pagina noastră de predicție de preț pentru FRF combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FRF!

