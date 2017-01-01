Tokenomie pentru Fractal (FCL) Descoperă informații cheie despre Fractal (FCL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Founded in 2017 and headquartered in Berlin, Germany, Fractal ID is a decentralized identity provider that enables Web3 projects to scale with decentralized identity solutions that suit their needs. The company's mission is to empower users by crafting open-source, composable identity solutions that seamlessly integrate with Blockchain Ecosystems and dApps, ensuring the ethos of Web3 is embraced by all. Some of Fractal ID's services include offering its clients Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML), Know Your Business (KYB), and Counter-Terrorism Financing (CTF) checks

Pagină de internet oficială: https://web.fractal.id/

Tokenomie și analiză de preț pentru Fractal (FCL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Fractal (FCL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 139.91K Ofertă totală: $ 243.14M Ofertă aflată în circulație: $ 122.57M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 277.54K Maxim dintotdeauna: $ 1.47 Minim dintotdeauna: $ 0.00102806 Preț curent: $ 0.00114149

Tokenomie pentru Fractal (FCL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Fractal (FCL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FCL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FCL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FCL, explorează prețul în direct al tokenului FCL!

Predicție de preț pentru FCL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FCL? Pagina noastră de predicție de preț pentru FCL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

