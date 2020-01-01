Tokenomie pentru Forty Two DAO Token (FTD) Descoperă informații cheie despre Forty Two DAO Token (FTD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Forty Two DAO Token (FTD) 42DAO is a DAO focused on enhancing the DeFi ecosystem through an innovative stablecoin BLC (Balance Coin), promotes seamless transactions within DeFi applications, enabling community governance to drive projects that meet the evolving needs of the blockchain industry. 42DAO operates as the governance entity for the Balance Protocol, and the BCH Ecosystem Fund is one of the founding members of 42DAO, which endorse and back 42DAO with full supports, including funds, resources, and strategic cooperation. Its goal is to bring persistent vigor and innovative attraction to BCH, thereby enhancing its fundamental stability. 42DAO is the central governing body of the Balance Protocol, a pioneering DeFi protocol that offers a USD-pegged stablecoin, Balance Coin (BLC). Acting as the foundation for the Balance Protocol's stability and growth, 42DAO fosters a collaborative environment where key decisions are made through community voting. FTD token holders, the lifeblood of 42DAO, have the exclusive right to participate in these votes, shaping the future direction of the Balance Protocol. Pagină de internet oficială: https://42dao.org/ Carte albă: https://42dao.gitbook.io/42dao/the-balance-protocol/the-balance-protocol-whitepaper

Tokenomie și analiză de preț pentru Forty Two DAO Token (FTD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Forty Two DAO Token (FTD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 16.10M $ 16.10M $ 16.10M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.23M $ 7.23M $ 7.23M Maxim dintotdeauna: $ 5.33 $ 5.33 $ 5.33 Minim dintotdeauna: $ 0.02496869 $ 0.02496869 $ 0.02496869 Preț curent: $ 0.072305 $ 0.072305 $ 0.072305 Află mai mult despre prețul tokenului Forty Two DAO Token (FTD)

Tokenomie pentru Forty Two DAO Token (FTD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Forty Two DAO Token (FTD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FTD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FTD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FTD, explorează prețul în direct al tokenului FTD!

