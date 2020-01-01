Tokenomie pentru Fort Knox (FORTKNOX) Descoperă informații cheie despre Fort Knox (FORTKNOX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Fort Knox (FORTKNOX) The Vault of Meme Wealth on $ETH ! Fort Knox is one of the most secure and well-known military installations in the world. Located in Kentucky, USA, it is home to the United States Bullion Depository, which houses a significant portion of the U.S. gold reserves. The facility, operated by the U.S. Department of the Treasury, has been a symbol of wealth and security since it was established in 1936. The depository is famous for its impenetrable security. The building is reinforced with thick granite walls and a vault door that weighs over 20 tons. It is surrounded by electrified fences, armed guards, and advanced surveillance systems, making it one of the hardest places in the world to break into. Throughout history, Fort Knox has stored more than just gold. During World War II, it safeguarded national treasures like the U.S. Constitution, the Declaration of Independence, and even the Crown Jewels of England to protect them from potential attacks. Today, Fort Knox remains a heavily guarded symbol of American financial power, and its name is often used as a metaphor for extreme security and wealth protection. The Vault of Meme Wealth on $ETH ! Fort Knox is one of the most secure and well-known military installations in the world. Located in Kentucky, USA, it is home to the United States Bullion Depository, which houses a significant portion of the U.S. gold reserves. The facility, operated by the U.S. Department of the Treasury, has been a symbol of wealth and security since it was established in 1936. The depository is famous for its impenetrable security. The building is reinforced with thick granite walls and a vault door that weighs over 20 tons. It is surrounded by electrified fences, armed guards, and advanced surveillance systems, making it one of the hardest places in the world to break into. Throughout history, Fort Knox has stored more than just gold. During World War II, it safeguarded national treasures like the U.S. Constitution, the Declaration of Independence, and even the Crown Jewels of England to protect them from potential attacks. Today, Fort Knox remains a heavily guarded symbol of American financial power, and its name is often used as a metaphor for extreme security and wealth protection. Pagină de internet oficială: https://fortknoxmeme.com/ Cumpără FORTKNOX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Fort Knox (FORTKNOX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Fort Knox (FORTKNOX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.41K $ 10.41K $ 10.41K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.41K $ 10.41K $ 10.41K Maxim dintotdeauna: $ 0.00477903 $ 0.00477903 $ 0.00477903 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Fort Knox (FORTKNOX)

Tokenomie pentru Fort Knox (FORTKNOX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Fort Knox (FORTKNOX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FORTKNOX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FORTKNOX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FORTKNOX, explorează prețul în direct al tokenului FORTKNOX!

Predicție de preț pentru FORTKNOX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FORTKNOX? Pagina noastră de predicție de preț pentru FORTKNOX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FORTKNOX!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!