For Loot And Glory’s guild is a community of players specialized in NFT Play to earn. We created this community to join forces and « capitalize » in order to maximize our revenue and take full advantage of every game we are in. Through our guild treasury and $FLAG Token (polygon chain) we will have the ability to know at any given time how many current members are active in each game. It also makes it possible to create events to support the needs of the members and reward them with a portion of the profits in the form of « Royalties » that the guild generates based on their commitment & holdings. Whether it’s private tournaments in Axie Infinity with top payouts or intensive farming weeks in CryptoRaiders, we’ve created a Decentralized Guild model where the community gets a real income for participating in the guild. Join our Discord, log in to our Dapps and claim your role based on the games you are active in, this will provide access to events and many rewards.
Tokenomie pentru For Loot And Glory (FLAG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru For Loot And Glory (FLAG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri FLAG care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri FLAG care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru FLAG, explorează prețul în direct al tokenului FLAG!
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.